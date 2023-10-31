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В окупованому Сімферополі пожежа, повалив чорний густий дим (фото)

Фото: в окупованому Сімферополі сталася пожежа (t.me/chp_crimea)
Автор: Марія Кучерявець

В тимчасово окупованому Сімферополі сьогодні, 31 жовтня сталася пожежа в одному з районів. З місця повалив густий чорний дим.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві Telegram-канали.

"Сімферополь, у районі Пневматики щось горить", - пише проросійський Telegram-канал "ЧП Крым".

За інформацією очевидців, дим видніється вже протягом 10 хвилин.

Втім що стало причиною пожежі наразі не повідомляється. 

 

Вибухи та пожежі в окупованому Криму

Нагадаємо, в тимчасово окупованому Криму вибухи та пожежі вже стали звичним явищем. Оскільки, як пояснювали військові, тривають дії щодо звільнення української території від російських загарбників.

Як-от сьогодні в Криму задимівся малий протичовновий корабель. Це сталося в Севастопольській бухті.

При цьому раніше росіяни пожалілися, що 30 жовтня внаслідок ракетного удару було пошкоджено зенітно-ракетний комплекс "С-300" сил ППО окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна у Telegram.

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СімферопольКрымПожежа