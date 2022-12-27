Россияне "режут" Северодонецкий "Азот" и вывозят оборудование, - мэр

Об этом сообщает РБК-Украина , ссылаясь на слова мэра Северодонецка Александра Стрюка в эфире одного из телеканалов.

"Такая политика у них повсюду, там, где они оккупировали территории - разграбление происходит тотальное. Что касается Северодонецка, то если летом после оккупации были такие громогласные заявления о возобновлении работы Северодонецкого "Азота", то сейчас всем ясно, что кроме того, чтобы порезать более или менее ценное оборудование и вывести на предприятие, которое есть на территории России - на большее не способны", - отметил он.

В частности, рассказал Стрюк, в настоящее время вывозится и режется на металл ценное оборудование Северодонецкого химического завода "Азот".

"И понятно, что это бесповоротно, и уничтожают фактически предприятие. Так и с другими отраслями", - сказал мэр.

Северодонецкий "Азот" - третий по размеру в Украине производитель аммиака и одно из крупнейших в Европе предприятий химической промышленности по производству азотных удобрений, метанола, уксусной кислоты, винилацетата и его производных, ацетилена, формалина, катализаторов, товаров бытовой химии и другой химической продукции.

Напомним, что 25 июня город Северодонецк был захвачен российскими оккупантами. 14 июля Group DF объявила о потере контроля над заводом.