В оккупированном Севастополе прозвучали взрывы

Согласно предварительным данным, взрывы прозвучали около Казачьей бухты, которая расположена в 15 километрах от центра Севастополя. Кроме того, в Telegram-канале "ЧП /Севастополь" пишут о серии взрывов в районе мыса Фиолент.

"С Казачки 2 хлопка слышно было. Что-то в Казачке бахнуло. Скорее всего беспилотники бахают, это возле 35 батареи. На Фиоленте был слышен взрыв, стены и окна очень сильно шатнулись", - говорится в публикации.

Также в соцсети высказывают предположения, что взрывы могут быть связаны с беспилотниками.

"Бахает не у батареии, взрыв в самом городе был. Бабахнуло и пожар не далеко от кладбища на Фиолете. Беспилотник упал на Фиоленте в сторону 5 километра", - пишут в сети.

Представители оккупационных администраций о взрывах в Севастополе пока ничего не сообщают.