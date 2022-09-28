В оккупированном Крыму раздались взрывы

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы .

Отмечается, что мощные взрывы прогремели в разных местах. Местные сообщают о возможных взрывах в районе пгт Санаторное рядом с Ялтой. Также в Алупке было слышно около 10 взрывов.

Ни официальные источники, ни оккупационные власти пока никак не прокомментировали ситуацию.