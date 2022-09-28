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В оккупированном Крыму раздались взрывы

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Украина, Среда 28 сентября 2022 18:07
В оккупированном Крыму раздались взрывы Фото: В оккупированном Крыму раздались взрывы (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Сегодня, 28 сентября, во временно оккупированном Крыму слышны громкие взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы .

Отмечается, что мощные взрывы прогремели в разных местах. Местные сообщают о возможных взрывах в районе пгт Санаторное рядом с Ялтой. Также в Алупке было слышно около 10 взрывов.

В оккупированном Крыму раздались взрывы

Ни официальные источники, ни оккупационные власти пока никак не прокомментировали ситуацию.

Напомним, что два дня назад в оккупированном Крыму раздались громкие взрывы.

Также разведка сообщала, что Россия вывела из Крыма часть моряков и авиации и усилила ПВО

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