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В оккупированном Севастополе говорят о взрыве

Севастополь, Понедельник 23 октября 2023 15:03
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В оккупированном Севастополе говорят о взрыве Иллюстративное фото: в оккупированном Севастополе слышали взрыв (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Во временно оккупированном Севастополе в Крыму прозвучал взрыв в понедельник, 23 октября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Крым Реалии".

Информация о взрыве в городе появилась около 14.55.

"В Севастополе прозвучал взрыв, сообщает наш корреспондент", - говорится в публикации.

Местные паблики и Телеграм-каналы также сообщают о взрыве.

"Севастополь. Громко, слышим. Ждем информацию... В городе несколько раз что-то очень громко бахнуло, а официальной инфы до сих пор ни какой нет....", - пишет "ЧП Севастополь".

Подробностей об инциденте, и что стало причиной взрыва - пока нет. Представители оккупационной "администрации" об очередной "бавовне" пока ничего не сообщают.

Ситуация в Севастополе

Отметим, что в последние месяцы в различных городах временно оккупированного Крыма, и в Севастополе в частности, все чаще раздаются взрывы.

Так, к примеру, вечером 18 октября в Севастополе объявили тревогу после взрывов, которые прогремели в районе поселка Сахарная Головка. Позже выяснилось, что рядом с населенным пунктом находится по меньшей мере четыре склада с российским оружием. Там, в частности, хранится и ракетное вооружение.

Позже, 19 октября, росСМИ сообщили, что в то время в Крыму были атакованы российские склады с вооружением. Вероятно, ракета попала по территории складов Черноморского флота РФ.

Также сообщалось, что 20 октября российские захватчики объявили тревогу в оккупированном Севастополе. После этого в городе раздались взрывы, которые слышали в Балаклавском районе.

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Севастополь Крим Взрыв
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