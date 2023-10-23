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В окупованому Севастополі кажуть про вибух

Севастополь, Понеділок 23 жовтня 2023 15:03
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В окупованому Севастополі кажуть про вибух Ілюстративне фото: в окупованому Севастополі чули вибух (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У тимчасово окупованому Севастополі у Криму пролунав вибух у понеділок, 23 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Крим Реалії".

Інформація про вибух у місті з'явилася близько 14:55.

"У Севастополі пролунав вибух, повідомляє наш кореспондент", - йдеться у публікації.

Місцеві пабліки та Телеграм-канали також повідомляють про вибух.

"Севастополь. Гучно, чуємо. Чекаємо на інформацію... У місті кілька разів щось дуже голосно бахнуло, а офіційної інформації досі жодної немає", - пише "ЧП Севастополь".

Подробиць про інцидент, і що спричинило вибух - поки немає. Представники окупаційної "адміністрації" про чергову "бавовну" поки що нічого не повідомляють.

Ситуація у Севастополі

Зазначимо, що останніми місяцями у різних містах тимчасово окупованого Криму, і в Севастополі зокрема, все частіше лунають вибухи.

Так, наприклад, ввечері 18 жовтня у Севастополі оголосили тривогу після вибухів, що пролунали у районі селища Сахарна Головка. Пізніше з'ясувалося, що поряд з населеним пунктом знаходиться щонайменше чотири склади з російською зброєю. Там, зокрема, зберігають і ракетне озброєння.

Пізніше, 19 жовтня, росЗМІ повідомили, що в той час у Криму були атаковані російські склади з озброєнням. Ймовірно, ракета влучила по території складів Чорноморського флоту РФ.

Також повідомлялося, що 20 жовтня російські загарбники оголосили на сполох в окупованому Севастополі. Після цього у місті пролунали вибухи, які чули у Балаклавському районі.

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