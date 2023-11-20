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Россия вербует бездомных для шпионажа за украинцами на оккупированном юге

Понедельник 20 ноября 2023 16:03
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Россия вербует бездомных для шпионажа за украинцами на оккупированном юге Иллюстративное фото: Россия вербует бездомных в информаторы на оккупированных территориях (Getty Images)
Автор: Наталья Кава

Россия столкнулась с тем, что украинцы на оккупированных территориях отказываются от сотрудничества с коллаборантами. Поэтому Кремль начал создавать свою информационную сеть используя бездомных.

Об этом сообщает РБК-Украина ссылаясь на Центр национального сопротивления.

В частности, в Запорожской и Херсонской областях враг уже создал целую сеть информаторов. Завербованные предатели сообщают врагу о местных жителях, проявляющих проукраинскую позицию.

Они также сдают информацию о бывших участниках АТО/ООС. Предатели собирают информацию о жителях оккупированных территорий, родственники и друзья которых сейчас воюют в Силах Обороны Украины.

Методы влияния РФ на оккупированных территориях

Следует отметить, что российские захватчики регулярно проводят операции по усилению своего контроля на временно оккупированных территориях.

Они повсеместно уничтожают украинскую литературу и создают криминальные группировки для преследования и вербовки украинских граждан.

В частности, свои методы террористы отрабатывают и на самых молодых слоях населения, находящихся во временной оккупации. Очередным шагом для распространения пророссийской пропаганды стали школьные кружки, где оккупанты внедряют свои технологии среди украинских детей.

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Бездомный Война России против Украины Центр национального сопротивления
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