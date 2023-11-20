Росія вербує безхатьків для шпіонажу за українцями на окупованому півдні

Росія зіштовхнулась з тим, що українці на окупованих територіях відмовляються від співпраці з колаборантами. Через це Кремль почав створювати свою інформаційну мережу використовуючи безхатьків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного супротиву.

Зокрема у Запорізькій та Херсонській областях ворог вже створив цілу мережу інформаторів. Завербовані зрадники повідомляють ворогу про місцевих мешканців, які виявляють проукраїнську позицію.

Вони також здають інформацію про колишніх учасників АТО/ООС. Зрадники збирають інформацію про мешканців окупованих територій, родичі та друзі яких зараз воюють в Силах Оборони України.

Методи впливу РФ на окупованих територіях

Варто зазначити, що російські загарбники регулярно проводять операції з посилення свого контролю на тимчасово окупованих територіях.

Вони повсюдно знищують українську літературу та створюють кримінальні угрупування з метою переслідування та вербування українських громадян.

Зокрема, свої методи терористи відпрацьовують і на наймолодших верствах населення, які знаходяться у тимчасовій окупації. Черговим кроком для поширення проросійської пропаганди стали шкільні гуртки, де окупанти впроваджують свої технології серед українських дітей.

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