В оккупированном Мелитополе исчезли наличные из банкоматов перед Новым годом

В канун новогодних праздников жители оккупированного Мелитополя столкнулись с фактической блокировкой доступа к наличным средствам: банкоматы в разных районах города просто опустели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра национального сопротивления.

Несмотря на заявления оккупационной администрации о временных технических сбоях, ситуация выглядит гораздо серьезнее.

Финансовая система на временно оккупированной территории работает с перебоями: нестабильный интернет, ограниченная работа терминалов и слабое доверие к безналичным платежам делают наличные практически единственным способом расчета.

Их внезапное исчезновение из банкоматов приводит к вынужденному ожиданию без понимания сроков и причин блокировки.

Приоритет оккупационных структур

По информации источников ЦНС, распределение наличных осуществляется преимущественно для нужд оккупационных органов и связанных с ними предприятий, в то время как граждане получают доступ к деньгам по остаточному принципу.

Такая практика усиливает социальное напряжение и ограничивает возможность населения удовлетворять повседневные потребности.

Системный характер кризиса

Особую тревогу вызывает повторяемость подобных ситуаций в периоды повышенного спроса, что позволяет предположить использование ограничений как инструмента контроля за социальными настроениями и потребительской активностью.

Исчезновение наличных в банкоматах демонстрирует глубинную нестабильность финансовой системы на временно оккупированной территории, где официальные заявления о "кратковременных перебоях" скрывают неспособность администрации обеспечить базовый доступ людей к своим средствам.