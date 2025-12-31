В оккупированном Мелитополе исчезли наличные из банкоматов перед Новым годом
В канун новогодних праздников жители оккупированного Мелитополя столкнулись с фактической блокировкой доступа к наличным средствам: банкоматы в разных районах города просто опустели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Центра национального сопротивления.
Несмотря на заявления оккупационной администрации о временных технических сбоях, ситуация выглядит гораздо серьезнее.
Финансовая система на временно оккупированной территории работает с перебоями: нестабильный интернет, ограниченная работа терминалов и слабое доверие к безналичным платежам делают наличные практически единственным способом расчета.
Их внезапное исчезновение из банкоматов приводит к вынужденному ожиданию без понимания сроков и причин блокировки.
Приоритет оккупационных структур
По информации источников ЦНС, распределение наличных осуществляется преимущественно для нужд оккупационных органов и связанных с ними предприятий, в то время как граждане получают доступ к деньгам по остаточному принципу.
Такая практика усиливает социальное напряжение и ограничивает возможность населения удовлетворять повседневные потребности.
Системный характер кризиса
Особую тревогу вызывает повторяемость подобных ситуаций в периоды повышенного спроса, что позволяет предположить использование ограничений как инструмента контроля за социальными настроениями и потребительской активностью.
Исчезновение наличных в банкоматах демонстрирует глубинную нестабильность финансовой системы на временно оккупированной территории, где официальные заявления о "кратковременных перебоях" скрывают неспособность администрации обеспечить базовый доступ людей к своим средствам.
