В оккупированном Мелитополе прозвучал взрыв

Во временно оккупированном Мелитополе сегодня, 28 декабря, вечером прозвучал взрыв. Россиянам там "неспокойно".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.
"Только что: взрыв в пока оккупированном Мелитополе. Неспокойно оккупантам. А спокойствия никто и не обещал", - подчеркнул городской глава.
При этом Федоров не уточнил, что именно является причиной взрыва и не раскрыл более подробных деталей.
Напомним, на временно оккупированных территориях регулярно гремят взрывы. Часто они являются следствием ударов украинских военных по российским солдатам и их технике.
Также на территории временно оккупированных населенных пунктах работают украинские партизаны.
Напомним, на прошлой неделе в Мелитополе прогремел взрыв возле школы. В результате этого ранения получил "полицейский", который приехал из Краснодара.
При этом недавно стало известно, что партизаны в Мелитополе подорвали поезд, который ежедневно возил врагу боеприпасы и топливо.
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