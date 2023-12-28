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В оккупированном Мелитополе прозвучал взрыв

Фото: Иван Федоров, мэр Мелитополя (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Во временно оккупированном Мелитополе сегодня, 28 декабря, вечером прозвучал взрыв. Россиянам там "неспокойно".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.

"Только что: взрыв в пока оккупированном Мелитополе. Неспокойно оккупантам. А спокойствия никто и не обещал", - подчеркнул городской глава. 

При этом Федоров не уточнил, что именно является причиной взрыва и не раскрыл более подробных деталей. 

Взрывы в оккупации

Напомним, на временно оккупированных территориях регулярно гремят взрывы. Часто они являются следствием ударов украинских военных по российским солдатам и их технике. 

Также на территории временно оккупированных населенных пунктах работают украинские партизаны. 

Напомним, на прошлой неделе в Мелитополе прогремел взрыв возле школы. В результате этого ранения получил "полицейский", который приехал из Краснодара. 

При этом недавно стало известно, что партизаны в Мелитополе подорвали поезд, который ежедневно возил врагу боеприпасы и топливо. 

 

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