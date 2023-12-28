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В окупованому Мелітополі пролунав вибух

Фото: Іван Федоров, мер Мелітополя (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У тимчасово окупованому Мелітополі сьогодні, 28 грудня, ввечері пролунав вибух. Росіянам там "неспокійно".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram.

"Щойно: вибух у поки що окупованому Мелітополі. Неспокійно окупантам. А спокою ніхто і не обіцяв", - наголосив міський голова.

При цьому Федоров не уточнив, що саме є причиною вибуху і не розкрив більш докладних деталей.

Вибухи в окупації

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях регулярно лунають вибухи. Часто вони є наслідком ударів українських військових по російських солдатах та їх техніці.

Також на території тимчасово окупованих населених пунктів працюють українські партизани.

Нагадаємо, минулого тижня в Мелітополі пролунав вибух біля школи. Внаслідок цього поранення отримав "поліцейський", який приїхав з Краснодара.

При цьому нещодавно стало відомо, що партизани в Мелітополі підірвали поїзд, який щодня возив ворогові боєприпаси та паливо.

 

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