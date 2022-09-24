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В оккупированном Мелитополе прогремел громкий взрыв

Иллюстративное фото: в оккупированном Мелитополе прогремел громкий взрыв (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Сегодня, 24 сентября, вечером во временно оккупированном Мелитополе (Запорожская область) прозвучал взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.

По его словам, взрыв произошел в северной части города и, вероятно, был следствием работы украинских сил сопротивления.

Федоров добавил, что в сторону, где был слышен взрыв, направилась пожарная машина. Мэр продолжает собирать информацию о происшествии.

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты в Мелитополе угрожают депортацией за отказ участвовать в псевдореферендуме о присоединении к РФ.

Также мы писали, что, по словам Федорова, против организаторов "референдума" в Мелитополе планируют ввести санкции.

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МелитопольВзрывВойна России против Украины