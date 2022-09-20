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В оккупированном Мелитополе прогремели взрывы: что известно

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Мелитополь, Вторник 20 сентября 2022 08:50
В оккупированном Мелитополе прогремели взрывы: что известно Фото: В оккупированном Мелитополе прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во вторник утром, 20 сентября, во временно оккупированном Мелитополе прогремели два мощных взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.

"Окупать безудержно курят в Мелитополе. Только в городе прогремели два громких взрыва", - написал он.

По его словам, вблизи городского элеватора наблюдает черный дым.

"Выясняем подробности", - добавил Федоров.

Напомним, 19 сентября в Мелитополе прогремели взрывы на аэродроме, который захватили российские оккупанты.

Кроме того, 18 сентября вечером в Мелитополе раздался мощный взрыв.

Федоров сообщил, что сотрудники российской ФСБ хотели ликвидировать коллаборанта-полицейского.

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