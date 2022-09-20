В оккупированном Мелитополе прогремели взрывы: что известно

Во вторник утром, 20 сентября, во временно оккупированном Мелитополе прогремели два мощных взрыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram .

"Окупать безудержно курят в Мелитополе. Только в городе прогремели два громких взрыва", - написал он.

По его словам, вблизи городского элеватора наблюдает черный дым.

"Выясняем подробности", - добавил Федоров.

Напомним, 19 сентября в Мелитополе прогремели взрывы на аэродроме, который захватили российские оккупанты.

Кроме того, 18 сентября вечером в Мелитополе раздался мощный взрыв.

Федоров сообщил, что сотрудники российской ФСБ хотели ликвидировать коллаборанта-полицейского.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.