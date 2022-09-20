ua ru
Вт, 20 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В окупованому Мелітополі пролунали вибухи: що відомо

Новость на русском →
Мелітополь, Вівторок 20 вересня 2022 08:50
В окупованому Мелітополі пролунали вибухи: що відомо Фото: В окупованому Мелітополі пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У вівторок вранці, 20 вересня, у тимчасово окупованому Мелітополі пролунали два потужні вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram.

"Окупати нестримно курять у Мелітополі. Тільки у місті прогриміли два гучні вибухи", - написав він.

З його слів, поблизу міського елеватора спостерігає чорний дим.

"З'ясовуємо подробиці", - додав Федоров.

Нагадаємо, 19 вересня у Мелітополі прогриміли вибухи на аеродромі, який захопили російські окупанти.

Крім того, 18 вересня ввечері у Мелітополі пролунав потужний вибух.

Федоров повідомив, що співробітники російської ФСБ хотіли ліквідувати колаборанта-поліцейського.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мелітополь Війна Росії проти України
NEWS
Українська IT-армія зламала сайт ПВК "Вагнер": отримано дані усіх найманців
Українська IT-армія зламала сайт ПВК "Вагнер": отримано дані усіх найманців
DAILY
Берлінська стіна. Що заважає Німеччині розпочати постачання танків Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Берлінська стіна. Що заважає Німеччині розпочати постачання танків Україні