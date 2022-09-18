Вибух у Мелітополі. ФСБ хотіла "зачистити" колаборанта-поліцейського

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram .

Він зазначив, що потужний вибух, який пролунав у дворі багатоповерхівки в центрі Мелітополя - це ймовірний результат зачистки ФСБ.

"За попередніми даними, в ході "розбірок" вони хотіли усунути одного з колаборантів-поліцейських - так званого "начальника ГБР народної міліції". Денис Стефанков є одним з 118 зрадників-поліцейських, щодо яких ми готували арешт на все належне їм нерухоме та рухоме майно", - написав Федоров.