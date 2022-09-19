Ілюстративне фото: у Мелітополі пролунали вибухи на захопленому росіянами аеродромі (wikimapia org)

У Мелітополі у понеділок, 19 вересня, прогриміли вибухи на аеродромі, який захопили російські окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram.

"На захопленому окупантами аеродромі Мелітополя знову вибухи", - написав він. Місцеві ЗМІ пишуть про два потужні вибухи в районі аеродрому приблизно о 14:50. Крім того, мешканці повідомляють про клуби чорного диму після вибухів.