В окупованому Мелітополі пролунав сильний вибух
Сьогодні, 18 вересня, увечері у тимчасово окупованому Мелітополі (Запорізька область) мешканці почули сильний вибух.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram.
Міський голова зазначив, що, за попередніми даними, у центрі Мелітополя - в одному з дворів на вулиці Ярослава Мудрого - спрацювала вибухівка.
Федоров додав, що чекає на подробиці події від сил опору.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що 17 вересня у Мелітополі партизани підірвали залізницю, через яку росіяни отримували боєприпаси з Криму.
Також ми писали, що, за даними Федорова, у ніч на 17 вересня було знищено російську військову базу під Мелітополем.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .