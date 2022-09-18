В окупованому Мелітополі пролунав сильний вибух

Сьогодні, 18 вересня, увечері у тимчасово окупованому Мелітополі (Запорізька область) мешканці почули сильний вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram .

Міський голова зазначив, що, за попередніми даними, у центрі Мелітополя - в одному з дворів на вулиці Ярослава Мудрого - спрацювала вибухівка.

Федоров додав, що чекає на подробиці події від сил опору.