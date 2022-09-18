ua ru
Нд, 18 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

В окупованому Мелітополі пролунав сильний вибух

Новость на русском →
Мелітополь, Неділя 18 вересня 2022 20:36
В окупованому Мелітополі пролунав сильний вибух Ілюстративне фото: в окупованому Мелітополі пролунав сильний вибух (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сьогодні, 18 вересня, увечері у тимчасово окупованому Мелітополі (Запорізька область) мешканці почули сильний вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram.

Міський голова зазначив, що, за попередніми даними, у центрі Мелітополя - в одному з дворів на вулиці Ярослава Мудрого - спрацювала вибухівка.

Федоров додав, що чекає на подробиці події від сил опору.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що 17 вересня у Мелітополі партизани підірвали залізницю, через яку росіяни отримували боєприпаси з Криму.

Також ми писали, що, за даними Федорова, у ніч на 17 вересня було знищено російську військову базу під Мелітополем.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram .

Читайте РБК-Україна в Google News
Мелітополь Війна Росії проти України
NEWS
Мінус 230 окупантів та гелікоптер: Генштаб назвав нові втрати РФ в Україні
Мінус 230 окупантів та гелікоптер: Генштаб назвав нові втрати РФ в Україні
DAILY
Михайло Самусь: У росіян уже є дефіцит озброєння та військової техніки
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Михайло Самусь: У росіян уже є дефіцит озброєння та військової техніки