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В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы

Мариуполь, Четверг 09 мая 2024 23:16
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В оккупированном Мариуполе прогремели взрывы Иллюстративное фото: в оккупированном Мариуполе раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области сегодня поздно вечером, 9 мая, прогремела серия взрывов. Предварительно было попадание в здание бывшей кондитерской фабрики, где сейчас базируются российские захватчики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский городской совет и советника мэра города Петра Андрющенко.

В Мариупольской мэрии обнародовали фото со столбом дыма на месте "прилета" и отметили, что российские пропагандисты называют взрывы "задымлением" в центре города и говорят о "повреждениях".

Кроме того, на место вечерней "бавовны" направляются пожарные автомобили, добавили в горсовете.

Сами же оккупационные паблики пишут об "ударах ATACMS". Кроме того, звучит призыв к жителям города направляться к укрытиям, потому что "могут падать обломки ракет".

Как отмечает Андрющенко, попадание могло быть в квадрате: проспект Металлургов – улица Митрополицкая – улица Нильсена.

"Эпицентр в бывшей кондитерской фабрике, во дворе которой давно базируются оккупанты. Базировались. На территории кондитерской уже заехала карета скорой помощи", - рассказал он.

Позже Андрющенко добавил, что новый взрыв прогремел в Приморском районе Мариуполя или Мариупольском районе.

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