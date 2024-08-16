Ситуация в Курской области

Вторую неделю подряд на территории Курской области идут интенсивные боевые действия. Украинские вооруженные силы уже контролируют более 70 населенных пунктов региона. Недавно в области была создана военная комендатура, которую возглавил генерал-майор Эдуард Москалев.

В частности, украинские войска захватили роту российских солдат, среди которых есть бойцы подразделения "Ахмат", имеющего связи с Кадыровым.

Как сообщает The Independent, общее количество российских солдат, захваченных украинскими военными в Курской области, уже достигло около 2 тысяч.

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