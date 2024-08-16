В окупованому Маріуполі планують розміщувати "біженців" з Курської області

Ситуація в Курській області

Другий тиждень поспіль на території Курської області йдуть інтенсивні бойові дії. Українські Збройні сили вже контролюють понад 70 населених пунктів регіону. Нещодавно в області була створена військова комендатура, яку очолив генерал-майор Едуард Москальов.

Зокрема, українські війська захопили роту російських солдатів, серед яких є бійці підрозділу “Ахмат”, що має зв’язки з Кадировим.

Як повідомляє The Independent, загальна кількість російських солдатів, захоплених українськими військовими в Курській області, вже досягла близько 2 тисяч.

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