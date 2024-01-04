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В оккупированном Мариуполе раздаются громкие взрывы

Мариуполь, Донецкая область, Четверг 04 января 2024 12:58
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В оккупированном Мариуполе раздаются громкие взрывы Фото: российские военные в Мариуполе (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области сообщают о громких взрывах днем 4 января.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко.

"Мариуполь. Громко. Детали впоследствии", - написал Андрющенко.

Обновлено 12:58

Как сообщил советник мэра, причина громких звуков - проход вражеского самолета над городом на малой высоте.

"Интересно, что после сбитого значительно изменили не просто траектории, но и высоту. Смешно, что оккупационные паблики, которые в городе пишут о работе ПВО, которой нет. А пропагандисты, которые тоже делают осведомленность пишут "работают наши войска", - добавил Андрющенко.

Ситуация в Мариуполе

Российские войска захватили Мариуполь Донецкой области во время масштабного вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года. Все это время оккупанты продолжают строить военные базы в Мариуполе и обустраивают оперативно-технические склады.

Тем временем ВСУ часто наносят удары по позициям оккупантов в городе. Так, взрывы в оккупированном Мариуполе звучали 21 декабря.

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