В Мариуполе люди продолжают жить в палатках, новые дома россияне раздают своим, – горсовет

Жители Мариуполя, оставшиеся без домов из-за массированных ударов российских войск, продолжают жить в палатках и готовят еду на кострах, а некие новые квартиры оккупанты распределяют "среди своих".

По информации городского совета, палатки расположены у кинотеатра "Савона", где жители города прятались во время обстрелов россиян. Мариупольцы до сих пор продолжают готовить еду на кострах, а спят в подвалах кинотеатра или в палатках прямо на улице.

По словам самих жителей, оккупанты обещают мариупольцам предоставить новое жилье вместо разрушенного, однако этого, несмотря на приближающуюся зиму, до сих пор не произошло, а новые квартиры в основном распределяются "среди своих".

"Когда ключи от новых домов раздавали, почему ни одному из тех, кто здесь с нами живет, не дали. Все эти красивые дома — они не для потерявших жилье. Они для своих, приближенных, так сказать", — цитирует местных жителей власти.