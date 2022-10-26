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В Мариуполе люди продолжают жить в палатках, новые дома россияне раздают своим, – горсовет

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Мариуполь, Среда 26 октября 2022 14:56
В Мариуполе люди продолжают жить в палатках, новые дома россияне раздают своим, – горсовет Фото: условия жизни в Мариуполе на грани с гуманитарной катастрофой (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Жители Мариуполя, оставшиеся без домов из-за массированных ударов российских войск, продолжают жить в палатках и готовят еду на кострах, а некие новые квартиры оккупанты распределяют "среди своих".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram Мариупольского городского совета.

По информации городского совета, палатки расположены у кинотеатра "Савона", где жители города прятались во время обстрелов россиян. Мариупольцы до сих пор продолжают готовить еду на кострах, а спят в подвалах кинотеатра или в палатках прямо на улице.

По словам самих жителей, оккупанты обещают мариупольцам предоставить новое жилье вместо разрушенного, однако этого, несмотря на приближающуюся зиму, до сих пор не произошло, а новые квартиры в основном распределяются "среди своих".

В Мариуполе люди продолжают жить в палатках, новые дома россияне раздают своим, – горсовет

"Когда ключи от новых домов раздавали, почему ни одному из тех, кто здесь с нами живет, не дали. Все эти красивые дома — они не для потерявших жилье. Они для своих, приближенных, так сказать", — цитирует местных жителей власти.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что во временно оккупированном Мариуполе незаконные власти подали воду в систему отопления в дома, где прежде были срезаны батареи. Из-за этого квартиры местных жителей полностью затопило.

Кроме того, в школах Мариуполя учителя на уроках рассказывают первоклассникам, что они - "часть России", и что украинцы - "вымышленный нацистами нация".

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