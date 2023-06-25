В оккупированном Луганске раздался взрыв

В оккупированном Луганске сегодня, 25 июня, раздался взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

По данным местных жителей, сегодня около 16:00 в городе прогремел взрыв.

"Прилет, предварительно, на юго-запад города", - говорилось в сообщении.

Российский "военный эксперт" Андрей Марочко сообщил, что город подвергся обстрелу, вероятнее всего, из ракет Storm Shadow.

Ситуация в Луганской области

Напомним, ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщал, что кафиры бросают в Луганскую область самую современную технику. Однако это помогает им продвигаться вперед.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.