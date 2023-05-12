В оккупированном Луганске прогремели взрывы

Во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы в пятницу, 12 мая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Местные сообщают, что перед взрывами был слышен шум, напоминающий по звуку ракеты.
Над Луганском поднялись густые клубы дыма.
Напомним, захватчики создают новые "военкоматы" в Луганской области.
Кроме того, коллаборанты в Луганской области обсуждают эвакуацию и вывоз документов и оборудования.
К тому же, несколько дней назад возле оккупированного Северодонецка прогремели мощные взрывы.
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