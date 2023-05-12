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В оккупированном Луганске прогремели взрывы

Фото: в оккупированном Луганске прогремели взрывы (t.me/LIC_LPR)
Автор: Елизавета Драбкина

Во временно оккупированном Луганске прогремели взрывы в пятницу, 12 мая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Местные сообщают, что перед взрывами был слышен шум, напоминающий по звуку ракеты.

Над Луганском поднялись густые клубы дыма.

Напомним, захватчики создают новые "военкоматы" в Луганской области.

Кроме того, коллаборанты в Луганской области обсуждают эвакуацию и вывоз документов и оборудования.

К тому же, несколько дней назад возле оккупированного Северодонецка прогремели мощные взрывы.

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