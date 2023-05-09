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Оккупанты в Луганской области создают новые "военнокоматы", - ЦНС

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Луганская область, Вторник 09 мая 2023 16:10
Оккупанты в Луганской области создают новые "военнокоматы", - ЦНС Фото: оккупанты в Луганской области создают новые "военнокоматы" (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

На оккупированной части Луганской области российские захватчики заново создают "военные", поскольку предыдущие учреждения не выполнили план по принудительной мобилизации граждан Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Российские оккупанты создали ликвидационные комиссии для "Военного комиссариата ЛНР", которым руководят местные коллаборанты. Причина состоит в том, что данный орган был не в состоянии выполнить план по мобилизации необходимого количества людей в ряды оккупационной армии, поскольку местные жители избегают призыва всеми возможными способами.

В ЦНС рассказали, что вместо него оккупанты создали новый орган под названием "Федеральное казенное заведение военный комиссариат ЛНР", руководство которого назначили уже не из местных предателей, а из завезенных россиян.

Данная структура уже зарегистрирована в российских реестрах уже под другим налоговым номером, чем предыдущий "Военный комиссариат ЛНР".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что на временно оккупированных территориях оккупанты усилили мобилизацию. В первую очередь это касается тех, кто имеет паспорт РФ.

Также ранее мы писали, что оккупанты начали мобилизацию во временно захваченном Мариуполе Донецкой области. Группа мужчин из числа "бюджетников" уже отправлена на медкомиссию.

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