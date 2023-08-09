В оккупированном Крыму снова взрывы, их слышали в нескольких районах

В оккупированном Крыму снова слышали мощные взрывы. Они прогремели вблизи Старокрымского полигона и в районе Джанкоя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"На Старокрымском полигоне мощный взрыв, сообщают наши подписчики", - говорится в сообщении.

Позже жители Джанкоя на севере Крыма в соцсетях сообщили о мощном взрыве со стороны Красногвардейского. По предварительным данным, взрыв прогремел в 11:37.

Отметим, что Старокрымский полигон расположен возле села Кринички в Кировском районе Крыма. Ранее там был уничтожен вражеский склад с боеприпасами.

Обновлено в 12:12

В местных Telegram-каналах сообщили о еще одном взрыве на Старокрымском полигоне. Оккупационные власти полуострова утверждают, что проходит "плановая утилизация боеприпасов".

Пожар в Феодосии

В сети сообщили, что в Феодосии вспыхнул пожар в порту. Однако подтверждения этой информации нет.

Взрывы в Крыму

Напомним, в оккупированном Крыму сегодня с самого утра неспокойно. Так, в Джанкойском районе прогремели взрывы. Позже там зафиксировали активность российских вертолетов, которые направлялись в сторону Азовского моря.

Также в Севастопольской бухте заметили дым. Оккупанты попытались объяснить это тем, что якобы вражеский флот проводит тренировки. Однако перед этим россияне по неизвестным причинам перекрыли Крымский мост.

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