ua en ru
Ср, 09 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В оккупированном Крыму снова взрывы, их слышали в нескольких районах

Новина українською ▼ Новина українською → Read in English →
Крым, Среда 09 августа 2023 11:52
В оккупированном Крыму снова взрывы, их слышали в нескольких районах Фото: в Крыму снова раздаются взрывы (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В оккупированном Крыму снова слышали мощные взрывы. Они прогремели вблизи Старокрымского полигона и в районе Джанкоя.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"На Старокрымском полигоне мощный взрыв, сообщают наши подписчики", - говорится в сообщении.

Позже жители Джанкоя на севере Крыма в соцсетях сообщили о мощном взрыве со стороны Красногвардейского. По предварительным данным, взрыв прогремел в 11:37.

Отметим, что Старокрымский полигон расположен возле села Кринички в Кировском районе Крыма. Ранее там был уничтожен вражеский склад с боеприпасами.

Обновлено в 12:12

В местных Telegram-каналах сообщили о еще одном взрыве на Старокрымском полигоне. Оккупационные власти полуострова утверждают, что проходит "плановая утилизация боеприпасов".

В оккупированном Крыму снова взрывы, их слышали в нескольких районах

Пожар в Феодосии

В сети сообщили, что в Феодосии вспыхнул пожар в порту. Однако подтверждения этой информации нет.

Взрывы в Крыму

Напомним, в оккупированном Крыму сегодня с самого утра неспокойно. Так, в Джанкойском районе прогремели взрывы. Позже там зафиксировали активность российских вертолетов, которые направлялись в сторону Азовского моря.

Также в Севастопольской бухте заметили дым. Оккупанты попытались объяснить это тем, что якобы вражеский флот проводит тренировки. Однако перед этим россияне по неизвестным причинам перекрыли Крымский мост.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джанкой Крим Взрыв
NEWS
ВСУ наступают в Запорожской области, оккупанты атакуют на востоке: где идут тяжелые бои
ВСУ наступают в Запорожской области, оккупанты атакуют на востоке: где идут тяжелые бои
DAILY
Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины
Дмитрий Левицкийзаместитель шеф-редактора Затаившийся дракон. Какое отношение в Азии к войне и кто там друг Украины