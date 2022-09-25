В оккупированном Крыму заявили о "выполнении плана" по мобилизации

Он добавил, что мобилизация в Крыму завершится сегодня.

"Сегодня до конца дня мобилизационные мероприятия в Крыму будут завершены", - заявил коллаборант.

В свою очередь представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева заявила, что за несколько дней крымские татары на оккупированном полуострове получили более 1500 повесток в рамках объявленной РФ мобилизации.

"Мы видим, что РФ в принципе в течение полугода этой войны пыталась призывать и отправлять на войну в основном людей из так называемых национальных республик. Фактически истребляя таким образом малые народы, малочисленные коренные народы РФ. Что касается оккупированного Крымского полуострова, они действительно акцент делают на крымских татарах, пытаясь таким образом истребить генофонд крымско-татарского народа", - заявила она в эфире телемарафона.

Ташева добавила, что забирают не только всех призывного возраста, а получают повестки и мужчины в возрасте более 60 лет, при этом никто не учитывает наличие болезней.

Напомним, в оккупированном Крыму мужчинам запретили покидать полуостров через Керченский мост с 19 сентября, если они не получат разрешение от "военкоматов".

Кроме того, ранее стало известно, что, по данным Генштаба, россияне на фоне больших потерь планируют провести так называемую "мобилизацию" мужского населения на временно оккупированных территориях.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.