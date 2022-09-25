В окупованому Криму заявили про "виконання плану" щодо мобілізації

Він додав, що мобілізація у Криму завершиться сьогодні.

"Сьогодні до кінця дня мобілізаційні заходи у Криму будуть завершені", - заявив колаборант.

У свою чергу, представник президента України в АР Крим Таміла Ташева заявила, що за кілька днів кримські татари на окупованому півострові отримали понад 1500 повісток у рамках оголошеної РФ мобілізації.

"Ми бачимо, що РФ у принципі протягом пів року цієї війни намагалася закликати і відправляти на війну в основному людей з так званих національних республік. Фактично винищуючи таким чином малі народи, нечисленні корінні народи РФ. Щодо окупованого Кримського півострова, вони справді акцент роблять". на кримських татарах, намагаючись таким чином винищити генофонд кримськотатарського народу", - заявила вона в ефірі телемарафону.

Ташева додала, що забирають не лише всіх призовного віку, а отримують повістки та чоловіки віком понад 60 років, при цьому ніхто не враховує наявність хвороб.

Нагадаємо, в окупованому Криму чоловікам заборонили залишати півострів через Керченський міст з 19 вересня, якщо вони не отримають дозвіл від "військкоматів".

Крім того, раніше стало відомо, що за даними Генштабу, росіяни на тлі великих втрат планують провести так звану "мобілізацію" чоловічого населення на тимчасово окупованих територіях.

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