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В Херсоне сообщили о взрывах

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Херсон, Среда 28 сентября 2022 13:49
В Херсоне сообщили о взрывах Фото: в Херсоне сообщили о взрывах (facebook com)
Автор: Мария Кучерявец

Во временно оккупированном Херсоне местные жители сообщили о взрывах. Соответсвующее звуки слышали в разных уголках города и за ним.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

"В Херсоне слышны взрывы", - пишут местные СМИ со ссылкой на корреспондентов.

Тем временем Telegram-каналы сообщают о возможных взрывах в районе Антоновки, расположенном поселке недалеко от самого города.

Другие источники пишут о взрывах в районе гостиницы "Колос" и суда в Олешках.

Официальной информации о причинах взрывов пока нет.

Напомним, недавно в результате ракетного удара по Херсону погиб бывший нардеп-коллаборант Алексей Журавко.

Добавим, ранее разведка перехватила разговор, в котором воюющий под Херсоном оккупант рассказывает о том, что "молится о ранении", чтобы появилась возможность вернуться домой.

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Херсон Взрыв
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