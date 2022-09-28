В оккупированных Херсоне и Мелитополе слышали взрывы
Во временно оккупированных Херсоне и Мелитополе местные жители сообщили о взрывах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.
"Жители Мелитополя и Мелитопольского района сообщают о 8 громких взрывах", - заявил глава города.
По его словам, они раздались в южном направлении от Мелитополя.
"В Херсоне слышны взрывы", - сообщают корреспонденты "Суспільне".
Официальной информации о взрывах в обласном центре пока нет.
Напомним, что сегодня в Херсоне сообщали о взрывах. Telegram-каналы сообщали о возможных взрывах в районе Антоновки, расположенном поселке недалеко от самого города.
Ранее в Мелитополе раздался громкий взрыв. По предварительной информации, после взрыва стало известно о возгорании авто в северной части города.
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