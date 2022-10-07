Обстрел вблизи Запорожской АЭС: в МАГАТЭ рассказали о повреждениях

Вчера произошел обстрел промышленной зоны за пределами Запорожской атомной электростанции, в результате чего была повреждена линия электропередач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МАГАТЭ .

"Обстрел промышленной зоны за пределами Запорожской атомной электростанции вчера повредил линию электропередач, поставляющую электроэнергию в реакторный блок №6", - говорится в сообщении.

По словам МАГАТЭ, это заставило блок временно полагаться на свои аварийные дизель-генераторы. Пять дизель-генераторов ЗАЭС поставляли энергию реактору около полутора часов, в то время как к блоку был подключен альтернативный источник электроэнергии от четырех других реакторов, охлаждение активной зоны которых поддерживалось все время.

Дополнительно, сегодня эксперты МАГАТЭ сменили коллег, до этого работавших на ЗАЭС. По этому поводу высказался и директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Я очень благодарен двум нашим экспертам, которые работали на ЗАЭС более 5 недель, а также четырем, которые там сейчас. Это важная работа, которую они выполняют в очень сложных условиях, и мы очень ими гордимся", - говорится в сообщении.