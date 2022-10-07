ua ru
Пт, 07 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Обстрел вблизи Запорожской АЭС: в МАГАТЭ рассказали о повреждениях

Новина українською →
Энергодар, Пятница 07 октября 2022 20:30
Обстрел вблизи Запорожской АЭС: в МАГАТЭ рассказали о повреждениях Фото: Обстрел Запорожской АЭС: в МАГАТЭ рассказали о повреждениях (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Вчера произошел обстрел промышленной зоны за пределами Запорожской атомной электростанции, в результате чего была повреждена линия электропередач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу МАГАТЭ.

"Обстрел промышленной зоны за пределами Запорожской атомной электростанции вчера повредил линию электропередач, поставляющую электроэнергию в реакторный блок №6", - говорится в сообщении.

По словам МАГАТЭ, это заставило блок временно полагаться на свои аварийные дизель-генераторы. Пять дизель-генераторов ЗАЭС поставляли энергию реактору около полутора часов, в то время как к блоку был подключен альтернативный источник электроэнергии от четырех других реакторов, охлаждение активной зоны которых поддерживалось все время.

Дополнительно, сегодня эксперты МАГАТЭ сменили коллег, до этого работавших на ЗАЭС. По этому поводу высказался и директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

"Я очень благодарен двум нашим экспертам, которые работали на ЗАЭС более 5 недель, а также четырем, которые там сейчас. Это важная работа, которую они выполняют в очень сложных условиях, и мы очень ими гордимся", - говорится в сообщении.

Напомним, что в пятницу Энергодар снова оказался под обстрелами российских военных. В связи с этим в городе пропало электричество и водоснабжение.

Также в конце сентября обстрелы Запорожской АЭС участились. В результате ударов в одном из машинных залов было выбито стекло.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Запорожская АЭС МАГАТЭ Война в Украине
NEWS
Рада назначила нового главу Нацбанка
Рада назначила нового главу Нацбанка
DAILY
Широкий фронт. Как Украина вытесняет россиян на юге и востоке
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Широкий фронт. Как Украина вытесняет россиян на юге и востоке