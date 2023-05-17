В Енакиево местные сообщают о взрывах
Во временно оккупированном Енакиево Донецкой области в среду, 17 мая, местные жители слышали звуки, похожие на взрывы.
Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на местные Telegram-каналы.
Официальная информация о причинах и последствиях взрывов не сообщалась.
Позже советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко также сообщил о взрыве в городе.
"Оккупированное Енакиево встречает Украинскую Бавовну. Красиво", - написал он.
Фото: взрыв в Енакиево
Напомним, что во временно оккупированном Токмаке также раздавались взрывы.
Ранее сообщалось, что оккупанты проводят так называемую "эвакуацию" из Токмака в Бердянск.
Перед этим стало известно, что на оккупированных территориях Запорожской области войска РФ готовятся к обороне.
Детальнее о том, действительно ли оккупанты уже готовятся отступать с юга читайте в материале РБК-Украина "Жест доброй воли"? Начали ли россияне бежать с юга и почему объявили эвакуацию".
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