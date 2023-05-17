В Енакиево местные сообщают о взрывах

Во временно оккупированном Енакиево Донецкой области в среду, 17 мая, местные жители слышали звуки, похожие на взрывы.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на местные Telegram-каналы.

Позже советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко также сообщил о взрыве в городе.

Официальная информация о причинах и последствиях взрывов не сообщалась.

Напомним, что во временно оккупированном Токмаке также раздавались взрывы.

Ранее сообщалось, что оккупанты проводят так называемую "эвакуацию" из Токмака в Бердянск.

Перед этим стало известно, что на оккупированных территориях Запорожской области войска РФ готовятся к обороне.

Детальнее о том, действительно ли оккупанты уже готовятся отступать с юга читайте в материале РБК-Украина "Жест доброй воли"? Начали ли россияне бежать с юга и почему объявили эвакуацию".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.