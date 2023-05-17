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В Енакиево местные сообщают о взрывах

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Енакиево, Среда 17 мая 2023 16:46
В Енакиево местные сообщают о взрывах Фото: в Енакиево месте сообщают о взрывах (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Во временно оккупированном Енакиево Донецкой области в среду, 17 мая, местные жители слышали звуки, похожие на взрывы.

Об этом пишет РБК-Украина с ссылкой на местные Telegram-каналы.

Официальная информация о причинах и последствиях взрывов не сообщалась.

Позже советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко также сообщил о взрыве в городе.

"Оккупированное Енакиево встречает Украинскую Бавовну. Красиво", - написал он.

В Енакиево местные сообщают о взрывах

В Енакиево местные сообщают о взрывах

Фото: взрыв в Енакиево

Напомним, что во временно оккупированном Токмаке также раздавались взрывы.

Ранее сообщалось, что оккупанты проводят так называемую "эвакуацию" из Токмака в Бердянск.

Перед этим стало известно, что на оккупированных территориях Запорожской области войска РФ готовятся к обороне.

Детальнее о том, действительно ли оккупанты уже готовятся отступать с юга читайте в материале РБК-Украина "Жест доброй воли"? Начали ли россияне бежать с юга и почему объявили эвакуацию".

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