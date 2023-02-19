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В Бердянске произошел пожар на базе отдыха. Там оккупанты обустроили госпиталь

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Украина, Воскресенье 19 февраля 2023 11:24
В Бердянске произошел пожар на базе отдыха. Там оккупанты обустроили госпиталь Фото: в Бердянске произошел пожар на базе отдыха, где оккупанты обустроили госпиталь (иллюстрация/t me nexta live)
Автор: Наталия Гурковская

В оккупированном Бердянске Запорожской области произошел масштабный пожар на Косе (предположительно база отдыха "Райский уголок").

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Бердянск Сейчас.

"Именно в этом заведении оккупанты разместили госпиталь", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, россияне заселяют военных в захваченные базы отдыха вокруг Бердянска в Запорожской области.

При этом жителям оккупированных регионов напоминают, что они могут сообщить расположению врага в населенном пункте по ссылке и тем самым помочь ВСУ ускорить освобождение города.

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