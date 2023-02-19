В Бердянске произошел пожар на базе отдыха. Там оккупанты обустроили госпиталь

В оккупированном Бердянске Запорожской области произошел масштабный пожар на Косе (предположительно база отдыха "Райский уголок").

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Бердянск Сейчас .

"Именно в этом заведении оккупанты разместили госпиталь", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, россияне заселяют военных в захваченные базы отдыха вокруг Бердянска в Запорожской области.

При этом жителям оккупированных регионов напоминают, что они могут сообщить расположению врага в населенном пункте по ссылке и тем самым помочь ВСУ ускорить освобождение города.