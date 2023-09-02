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В оккупированном Бердянске прогремел взрыв

Бердянск, Суббота 02 сентября 2023 14:39
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В оккупированном Бердянске прогремел взрыв Фото: в Бердянске прогремел взрыв (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Громкий взрыв прогремел во временно оккупированном Бердянске Запорожской области. Это произошло в субботу, 2 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Бердянцы сообщают о громком взрыве. Уточняем детали", - написал мэр Мелитополя.

Пока информации о причинах взрыва нет. Оккупанты тоже не комментировали ситуацию в городе.

В оккупированном Бердянске прогремел взрыв

скриншот deepstatemap.live

Ситуация в Запорожской области

Напомним, российские войска оккупировали территорию вдоль берега Азовского моря в первые месяцы полномасштабного вторжения. Сейчас россияне ежедневно обстреливают населенные пункты Запорожской области.

При этом российские захватчики терроризируют местное население, вынуждая брать паспорта РФ. Также оккупанты готовятся провести так называемые "выборы" на временно оккупированных территориях Запорожской области.

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