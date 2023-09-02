В окупованому Бердянську пролунав вибух

Гучний вибух пролунав у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області. Це сталося у суботу, 2 вересня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Мелітополя Івана Федорова.

"Бердянці повідомляють про гучний вибух. Уточнюємо деталі.", - написав мер Мелітополя.

Наразі інформації про причини вибуху немає. Окупанти теж не коментували ситуацію у місті.

скриншот deepstatemap.live

Ситуація у Запорізькій області

Нагадаємо, російські війська окупували територію вздовж берега Азовського моря у перші місяці повномасштабного вторгнення. Зараз росіяни щоденно обстрілюють населені пункти Запорізької області.

При цьому російські загарбники тероризують місцеве населення, примушуючи брати паспорти РФ. Також окупанти готуються провести так звані "вибори" на тимчасово окупованих територіях Запорізької області.

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