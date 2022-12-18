RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В оккупированном Алчевске после "прилета" горит склад россиян, - СтратКом

Иллюстративное фото: в оккупированном Алчевске после "прилета" горит склад россиян (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

В воскресенье, 18 декабря, во временно оккупированном Алчевске (Луганская область) был зафиксирован "прилет". После этого начался пожар на складе россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram.

В СтратКоме отмечают, что после "прилета" пожар начался в месте, где у оккупанты хранят свое топливо.

При этом более детальные подробности происшествия остаются неизвестными.

Напомним, ранее стало известно, что 15 декабря во временно оккупированной Кадиевке (Луганская область) прозвучал громкий взрыв, вслед за которым начался пожар.

Также мы писали, что украинские военные нанесли удар по штабу российских оккупантов в городе Счастье Луганской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ЛуганскАлчевскВойна России против Украины