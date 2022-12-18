В оккупированном Алчевске после "прилета" горит склад россиян, - СтратКом

В воскресенье, 18 декабря, во временно оккупированном Алчевске (Луганская область) был зафиксирован "прилет". После этого начался пожар на складе россиян.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление стратегических коммуникаций ВСУ в Telegram.
В СтратКоме отмечают, что после "прилета" пожар начался в месте, где у оккупанты хранят свое топливо.
При этом более детальные подробности происшествия остаются неизвестными.
Напомним, ранее стало известно, что 15 декабря во временно оккупированной Кадиевке (Луганская область) прозвучал громкий взрыв, вслед за которым начался пожар.
Также мы писали, что украинские военные нанесли удар по штабу российских оккупантов в городе Счастье Луганской области.
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