Дроны атаковали оккупированный Луганск, вероятно, под ударом объекты связи

В ночь на 23 октября оккупированный Луганск подвергся массированной атаке ударных дронов. Вероятно, удары пришлись на объекты связи: в части города исчезла связь, фиксируют перебои с электроснабжением.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый канал Exilenova+ .

Около четырех утра в Луганске раздались взрывы. После них в городе начались перебои со связью и электроснабжением.

На обнародованном видео виден момент удара по инфраструктуре вблизи вышки связи. Впоследствии в части оккупированного города связь исчезла полностью.

Официальных данных о последствиях атаки пока нет.

Луганск находится под российской оккупацией с 2014 года.