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Оккупанты за минувшие сутки 53 раза обстреляли Херсон и область: есть пострадавшие

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Херсон, Воскресенье 19 марта 2023 08:31
Оккупанты за минувшие сутки 53 раза обстреляли Херсон и область: есть пострадавшие Фото: в результате обстрелов пострадали двое жителей Херсонской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские войска за минувшие сутки, 18 марта, 53 раза обстреляли Херсонскую область из тяжелого вооружения. В результате атак двое мирных жителей получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской ОВА Александра Прокудина в Telegram.

Всего за вчера оккупанты выпустили 269 снарядов по Херсонской области. Враг применил тяжелую артиллерию и "Грады".

Херсон попал под обстрел пять раз. Почти два десятка российских снарядов попали в жилые кварталы. Повреждены частные и многоквартирные дома.

"К сожалению, два человека получили ранения", - добавил глава области.

Напомним, ранее сообщалось, что оккупанты за сутки, 17 марта, обстреляли территорию Херсонской области 50 раз, в результате чего также два человека получили ранения.

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Херсон Херсонская область
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