В Херсоне с утра слышны взрывы

В воскресенье, 19 марта, в Херсоне раздаются взрывы. В регионе воздушная тревога не объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media .

Как сообщалось, российские войска за минувшие сутки, 18 марта, 53 раза обстреляли Херсонскую область по тяжелому вооружению. В результате атак двое мирных жителей получили ранения.

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