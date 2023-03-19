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В Херсоне с утра слышны взрывы

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Херсон, Воскресенье 19 марта 2023 10:12
В Херсоне с утра слышны взрывы Фото: в Херсоне сообщают о взрывах 19 марта (GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

В воскресенье, 19 марта, в Херсоне раздаются взрывы. В регионе воздушная тревога не объявлена.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.

"В Херсоне слышны взрывы", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, российские войска за минувшие сутки, 18 марта, 53 раза обстреляли Херсонскую область по тяжелому вооружению. В результате атак двое мирных жителей получили ранения.

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