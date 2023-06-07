ДРГ оккупантов пытаются эвакуироваться из Херсонской области под видом гражданских, - ЦНС

Российские военные переодеваются в гражданскую одежду и пытаются смешаться с местным населением, которое эвакуируется на правый берег Днепра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как говорят в Центре, таким образом оккупанты планируют использовать подрыв Каховской ГЭС для того, чтобы забросить диверсионно-разведывательные группы на освобожденные территории Херсонской области.

Подрыв Каховской ГЭС

Российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС во вторник, 6 июня. В этот же день в ОК "Юг" отмечали, что российские войска осознали весь масштаб катастрофы и начали сами эвакуироваться.

В зону затопления попали около 80 населенных пунктов, около 16 тысяч людей. На данный момент из Херсонской области проходит эвакуация. Затоплена часть Херсона и населенные пункты, расположенные и на оккупированной территории. Захватчики вчера заявили о якобы "внезапном" подъеме воды и объявили так называемую "эвакуацию", но по факту местное население там никто не эвакуирует.

Подробнее о том, что известно о последствиях катастрофы на 7 июня - читайте в материале РБК-Украина.