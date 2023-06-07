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ДРГ оккупантов пытаются эвакуироваться из Херсонской области под видом гражданских, - ЦНС

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Херсон, Среда 07 июня 2023 11:26
ДРГ оккупантов пытаются эвакуироваться из Херсонской области под видом гражданских, - ЦНС Фото: подрыв Каховской ГЭС оккупанты хотят использовать для заброса своих ДРГ на правый берег Днепра в Херсонской области (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские военные переодеваются в гражданскую одежду и пытаются смешаться с местным населением, которое эвакуируется на правый берег Днепра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как говорят в Центре, таким образом оккупанты планируют использовать подрыв Каховской ГЭС для того, чтобы забросить диверсионно-разведывательные группы на освобожденные территории Херсонской области.

Подрыв Каховской ГЭС

Российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС во вторник, 6 июня. В этот же день в ОК "Юг" отмечали, что российские войска осознали весь масштаб катастрофы и начали сами эвакуироваться.

В зону затопления попали около 80 населенных пунктов, около 16 тысяч людей. На данный момент из Херсонской области проходит эвакуация. Затоплена часть Херсона и населенные пункты, расположенные и на оккупированной территории. Захватчики вчера заявили о якобы "внезапном" подъеме воды и объявили так называемую "эвакуацию", но по факту местное население там никто не эвакуирует.

Подробнее о том, что известно о последствиях катастрофы на 7 июня - читайте в материале РБК-Украина.

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