В оккупированной Горловке прогремели взрывы и вспыхнул масштабный пожар
Вечером в воскресенье, 24 декабря, во временно оккупированном городе Горловка Донецкой области прогремел ряд мощных взрывов и начался масштабный пожар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Отмечается, что на видео зафиксирован пожар склада ТЦ "Галактика", в который захватчики превратили бывший "Эпицентр". Также горят припаркованные рядом автомобили.
Сообщается, что в результате обстрела Горловки погибла женщина, ранены 6 человек.
Другой паблик сообщил, что в районе ТЦ "Галактика" было зафиксировано 15 прилетов.
Обстрелы на временно оккупированных территориях
Утром в воскресенье, 24 декабря, громкие взрывы прогремели во временно оккупированном Токмаке в Запорожской области.
Также мощный взрыв прогремел в Севастополе в оккупированном Крыму. Перед этим был слышен звук, похожий на шум ракеты.
Обстрелы Россией территории Украины
В ночь на воскресенье российские захватчики накрыли плотным огнем Чернобаевку Херсонской области. В результате обстрела погибла женщина.
Вечером 24 декабря, агрессор обстрелял Херсон. В результате ударов пострадали девять человек, есть погибшие. Областная прокуратура начала расследование по факту атаки.
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