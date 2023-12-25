В оккупированной Горловке прогремели взрывы и вспыхнул масштабный пожар

Вечером в воскресенье, 24 декабря, во временно оккупированном городе Горловка Донецкой области прогремел ряд мощных взрывов и начался масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Отмечается, что на видео зафиксирован пожар склада ТЦ "Галактика", в который захватчики превратили бывший "Эпицентр". Также горят припаркованные рядом автомобили.

Сообщается, что в результате обстрела Горловки погибла женщина, ранены 6 человек.

Другой паблик сообщил, что в районе ТЦ "Галактика" было зафиксировано 15 прилетов.

Обстрелы на временно оккупированных территориях

Утром в воскресенье, 24 декабря, громкие взрывы прогремели во временно оккупированном Токмаке в Запорожской области.

Также мощный взрыв прогремел в Севастополе в оккупированном Крыму. Перед этим был слышен звук, похожий на шум ракеты.

Обстрелы Россией территории Украины

В ночь на воскресенье российские захватчики накрыли плотным огнем Чернобаевку Херсонской области. В результате обстрела погибла женщина.

Вечером 24 декабря, агрессор обстрелял Херсон. В результате ударов пострадали девять человек, есть погибшие. Областная прокуратура начала расследование по факту атаки.

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