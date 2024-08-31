РФ готовит новый пропагандистский форум на оккупированных территориях Украины, - ЦНС
Россияне зимой планируют провести новый пропагандистский форум на оккупированных территориях Украины. За участие враг обещает деньги.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
По данным информационного ресурса, форум будет называться "молодежь двух морей". За участие в нем оккупанты обещают деньги в виде грантов.
"Главная цель мероприятия сугубо демонстрационная и ее суть осветить якобы одобрение местной молодежью оккупационного режима", - говорится в сообщении.
В ЦНС добавили, что россияне уже привлекают прокремлевские движения, которые должны организовывать массовку и найти участников среди местных. Кроме того, фейковые университеты также получили план по обеспечению участников для этого мероприятия.
В конце публикации, Центр национального сопротивления призвал людей сообщать об организаторах этого форума.
Неделю назад в ЦНС сообщали, что страна-агрессор продолжает свою кампанию по вербовке молодежи на оккупированных территориях Украины. В частности, оккупанты открыли в Веселом Запорожской области новое отделение так называемой "Молодой гвардии".
В публикации информационного ресурса добавили, что подобные структуры РФ позиционируют себя в качестве платформ для самореализации, развитии лидерских качеств и патриотического воспитания.
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