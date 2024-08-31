ua en ru
Сб, 31 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

РФ готовит новый пропагандистский форум на оккупированных территориях Украины, - ЦНС

Суббота 31 августа 2024 05:47
UA EN RU
РФ готовит новый пропагандистский форум на оккупированных территориях Украины, - ЦНС Фото: пропагандистский знак РФ (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Россияне зимой планируют провести новый пропагандистский форум на оккупированных территориях Украины. За участие враг обещает деньги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).

По данным информационного ресурса, форум будет называться "молодежь двух морей". За участие в нем оккупанты обещают деньги в виде грантов.

"Главная цель мероприятия сугубо демонстрационная и ее суть осветить якобы одобрение местной молодежью оккупационного режима", - говорится в сообщении.

В ЦНС добавили, что россияне уже привлекают прокремлевские движения, которые должны организовывать массовку и найти участников среди местных. Кроме того, фейковые университеты также получили план по обеспечению участников для этого мероприятия.

В конце публикации, Центр национального сопротивления призвал людей сообщать об организаторах этого форума.

Неделю назад в ЦНС сообщали, что страна-агрессор продолжает свою кампанию по вербовке молодежи на оккупированных территориях Украины. В частности, оккупанты открыли в Веселом Запорожской области новое отделение так называемой "Молодой гвардии".

В публикации информационного ресурса добавили, что подобные структуры РФ позиционируют себя в качестве платформ для самореализации, развитии лидерских качеств и патриотического воспитания.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская Федерация Война в Украине
NEWS
Зеленский уволил командующего Воздушными силами Николая Олещука
Зеленский уволил командующего Воздушными силами Николая Олещука
DAILY
Страх и сомнения Запада. Почему Украине не дают "дальнобойность" для ударов по России
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Страх и сомнения Запада. Почему Украине не дают "дальнобойность" для ударов по России