РФ готовит новый пропагандистский форум на оккупированных территориях Украины, - ЦНС

Россияне зимой планируют провести новый пропагандистский форум на оккупированных территориях Украины. За участие враг обещает деньги.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления ( ЦНС ).

По данным информационного ресурса, форум будет называться "молодежь двух морей". За участие в нем оккупанты обещают деньги в виде грантов.

"Главная цель мероприятия сугубо демонстрационная и ее суть осветить якобы одобрение местной молодежью оккупационного режима", - говорится в сообщении.

В ЦНС добавили, что россияне уже привлекают прокремлевские движения, которые должны организовывать массовку и найти участников среди местных. Кроме того, фейковые университеты также получили план по обеспечению участников для этого мероприятия.

В конце публикации, Центр национального сопротивления призвал людей сообщать об организаторах этого форума.