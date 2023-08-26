В районе оккупированного Токмака Запорожской области прозвучали взрывы

В районе временно оккупированного Токмака Запорожской области было слышно несколько серий взрывов сегодня рано утром, 26 августа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.

Он также отметил, что уже второй день подряд "что-то нехорошее" происходит у оккупантов на Мелитопольском направлении.

"Началось вчера после обеда: жители северной части Мелитополя и окружающих Терпенья, Константиновки, Мирного и Вознесенки сообщили о мощных взрывах со стороны Токмака", - говорится в сообщении Федорова.

Ситуация в Токмаке

Токмак Запорожской области с марта прошлого года находится под российской оккупацией.

Как рассказывала заместитель министра обороны Анна Маляр, недавно российские оккупанты, угрожая огнестрельным оружием, отобрали у местных предпринимателей нежилые помещения, которые они используют для размещения задержанных.

Кроме того, 23 августа в районе Токмака Запорожской области, по словам очевидцев, прогремели три мощных взрыва.