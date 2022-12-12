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Ехали в столицу. Пограничники задержали двух коллаборантов в Киевской области

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Понедельник 12 декабря 2022 17:26
Ехали в столицу. Пограничники задержали двух коллаборантов в Киевской области Иллюстративное фото: пограничники задержали двух коллаборантов в Киевской области (facebook.com/DPSUkraine)
Автор: Иван Носальский

Украинские пограничники задержали двух коллаборантов в Киевской области. Они хотели приехать в столицу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

По информации пограничников, задержанными оказались мужчина 1994 и женщина 1967 года рождения. Коллаборант - уроженец Енакиево, в его телефоне нашли компрометирующие материалы российского толка, много номеров операторов РФ и аудиофайлы российской пропаганды.

Переписки задержанных коллаборантов в соцсетях (dpsu.gov.ua)

При этом у коллаборантки - уроженки РФ, которая почти всю свою жизнь прожила в Украине, - пограничники обнаружили файлы российской пропаганды и номера операторов страны-агрессора. Она направлялась в Польшу.

В ГПСУ отмечают, что задержанных передали сотрудникам Службы безопасности Украины.

Напомним, ранее стало известно, что в Харьковской области разоблачили коллаборантов. Ими оказались руководители учебных заведений.

Также мы писали, что в Херсоне правоохранители обнаружили полный список коллаборантов, служивших в "полиции" оккупантов.

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Киев Киевская область Енакиево пограничная служба
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