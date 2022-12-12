Ехали в столицу. Пограничники задержали двух коллаборантов в Киевской области

Украинские пограничники задержали двух коллаборантов в Киевской области. Они хотели приехать в столицу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственной пограничной службы Украины.

По информации пограничников, задержанными оказались мужчина 1994 и женщина 1967 года рождения. Коллаборант - уроженец Енакиево, в его телефоне нашли компрометирующие материалы российского толка, много номеров операторов РФ и аудиофайлы российской пропаганды.

Переписки задержанных коллаборантов в соцсетях (dpsu.gov.ua)

При этом у коллаборантки - уроженки РФ, которая почти всю свою жизнь прожила в Украине, - пограничники обнаружили файлы российской пропаганды и номера операторов страны-агрессора. Она направлялась в Польшу.

В ГПСУ отмечают, что задержанных передали сотрудникам Службы безопасности Украины.