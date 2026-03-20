Общество Образование Деньги Изменения Экология

В оккупированной Аскании-Нова снова пожар из-за оккупантов: огонь уничтожил редкие растения

14:26 20.03.2026 Пт
2 мин
Спутниковые снимки подтвердили повреждение уникальной степи
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Пожар вспыхнул в заповеднике "Аскания-Нова" (Getty Images)

На территории временно оккупированного Биосферного заповедника "Аскания-Нова" зафиксировано новое возгорание. Пожар возник в результате военных действий оккупационной администрации, что привело к повреждению уникальных экосистем.

По сообщению администрации заповедника, пожар начался 10 марта в 13:45 на участке "Южный". Причиной стало возгорание сухой растительности степи после сбития беспилотника. Таким образом, очередной инцидент в оккупированной "Аскании-Нова" был фактически вызван работой вражеских систем ПВО.

Анализ послепожарного спутникового снимка Sentinel-2 подтвердил, что площадь пожарища в заповедной зоне (массив "Южный", квартал 45) составила 1,8 га. Огонь охватил целинные степные биотопы, где росли охраняемые группировки растительности, занесенные в Зеленую книгу Украины:

  • ковыль украинский;
  • ковыль волосистый.

Последствия пожара в заповеднике "Аскания-Нова" (фото: Биосферный заповедник "Аскания-Нова" имени Ф.Э. Фальц-Фейна)

Специалисты отмечают, что на текущем спутниковом снимке также хорошо прослеживаются последствия предыдущих масштабных пожаров в степи "Аскания-Нова", которые произошли за период оккупации.

Ранее РБК-Украина писало о последствиях оккупации заповедника "Аскания-Нова". После захвата россиянами территория понесла значительные потери - из-за пожаров, разрушения экосистемы, недостатка ресурсов и незаконного вывоза редких животных. Также сообщается о давлении на работников, экологическом ущербе и фиксации военных преступлений, тогда как украинские ученые продолжают исследования дистанционно.

Мы рассказывали, каким был заповедник до начала полномасштабной войны в Украине.

Больше по теме:
Херсонская областьВойна в Украине