Экологическая катастрофа и похищение животных: как Россия уничтожает заповедник "Аскания-Нова"

В марте 2023 года Россия полностью захватила контроль над биосферным заповедником "Аскания-Нова" в Херсонской области. С тех пор территория уникального природного комплекса понесла значительные потери из-за боевых действий, пожаров и незаконного вывоза животных.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода" .

Оккупанты назначили свое руководство и перерегистрировали учреждение по российским законам.

Давление на работников и оккупационное руководство

После начала полномасштабного вторжения российские военные постепенно усиливали контроль над заповедником. В феврале 2023 года оккупанты начали репрессии против украинских работников, обвиняя их в "украинской пропаганде" и "спонсировании ВСУ". Часть коллектива вынуждена была выехать на подконтрольную Украине территорию, опасаясь арестов.

Новоназначенное оккупационное руководство не смогло обеспечить надлежащее финансирование и содержание заповедника. Работники, которые остались в оккупации, столкнулись с задержками зарплат и нехваткой кормов для животных. Известно, что зоопарк получал гуманитарную помощь, в том числе корма, что свидетельствует о серьезных проблемах с обеспечением.

Экологическая катастрофа: пожары и уничтожение степи

Ученые, которые эвакуировались, продолжают мониторинг состояния заповедника дистанционно. Они сообщают о значительном экологическом ущербе, нанесенном российскими военными. Летом и осенью 2023 года в "Аскании-Нова" произошли масштабные пожары. Один из них был вызван обломком российской ракеты, упавшей в Большом Чапельском поде, где содержатся копытные животные. Только благодаря возможности самостоятельного перемещения им удалось спастись.

Кроме пожаров, значительный ущерб заповеднику нанесла перепашка степи оккупационной администрацией. Для экосистемы, которая формировалась тысячелетиями, это имеет катастрофические последствия, поскольку степные почвы теряют свою естественную структуру.

Вывоз животных и военные преступления

Оккупационные власти организовали незаконный вывоз редких животных в Россию и оккупированный Крым. Среди похищенных особей - зебры Чапмана, бизоны американские, лошади Пржевальского, олени Давида. Всего зафиксирована гибель 33 животных, в том числе 27 страусов эму, а также буйвола кафрского.

В феврале 2025 года украинские правоохранители выдвинули обвинения против оккупационного руководителя заповедника Дмитрия Мещерякова. Его действия квалифицировали как нарушение законов и обычаев войны, оценив ущерб от вывоза животных в 85,2 млн гривен.

Исследования в эвакуации: как работают ученые

Несмотря на потерю физического доступа к "Аскании-Нова", ее украинские работники продолжают работу после релокации в Киев. Заповедник функционирует как научно-исследовательское учреждение, сотрудники осуществляют дистанционный мониторинг экосистемы, анализируют спутниковые снимки и сотрудничают с правоохранительными органами для документирования военных преступлений оккупантов.

Ученые также проводят экспедиции в Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник, который после деоккупации стал ключевой платформой для исследования диких животных, в частности лошадей Пржевальского.

Оккупация "Аскании-Нова" нанесла серьезный ущерб украинскому природному наследию, но ее работники не прекращают борьбу за сохранение уникального заповедника. Ученые продолжают работу, а правоохранители документируют преступления оккупантов, чтобы привлечь виновных к ответственности.