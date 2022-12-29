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В Запорожской области ВСУ уничтожили более 50 оккупантов, - Генштаб

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Запорожская область, Четверг 29 декабря 2022 19:18
В Запорожской области ВСУ уничтожили более 50 оккупантов, - Генштаб Иллюстративное фото: в Запорожской области ВСУ уничтожили более 50 оккупантов (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские военные 28 декабря поразили сосредоточение живой силы российскмх оккупантов в районе Бердянска Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"28 декабря, в результате огневого поражения подразделениями Сил обороны вражеских позиций в районе Бердянска Запорожской области, ликвидировано более 50 оккупантов", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что авиация Вооруженных сил Украины нанесла 12 ударов по позициям оккупантов и ЗРК армии РФ.

Кроме того, украинские силы за прошедшие сутки уничтожили еще 790 оккупантов и сбили 10 дронов врага. Всего с начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 104560 своих военных.

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