На оккупированных территориях водителям массово выдают российские удостоверения и номера на авто

Россияне продолжают незаконную интеграцию оккупированной части Украины. На захваченных территориях оккупанты массово выдают российские водительские права и номерные знаки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра обороны Украины Анну Маляр во время брифинга.
"Представители российских оккупационных администраций ускоряют меры незаконной интеграции временно оккупированной территории Украины в российскую административно-правовую систему. В частности, они начали менять водительские удостоверения на российские и выдавать номерные знаки российского образца с цифровым обозначением региона РФ", - отметила она.
Маляр добавила, что оккупанты запретили использовать транспортные средства, в том числе личные, без выполнения этих условий, а в случае нарушения - их могут изымать
При этом незаконные центры выдачи российских паспортов на оккупированных территориях сократили сроки выдачи с 30 до 10 дней.
Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что враг прибегает к новым методам давления на гражданских, в том числе принудительно выдает российские паспорта и заставляет "эвакуироваться" вглубь РФ.
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