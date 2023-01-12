На оккупированных территориях водителям массово выдают российские удостоверения и номера на авто

"Представители российских оккупационных администраций ускоряют меры незаконной интеграции временно оккупированной территории Украины в российскую административно-правовую систему. В частности, они начали менять водительские удостоверения на российские и выдавать номерные знаки российского образца с цифровым обозначением региона РФ", - отметила она.

Маляр добавила, что оккупанты запретили использовать транспортные средства, в том числе личные, без выполнения этих условий, а в случае нарушения - их могут изымать

При этом незаконные центры выдачи российских паспортов на оккупированных территориях сократили сроки выдачи с 30 до 10 дней.