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На оккупированных территориях водителям массово выдают российские удостоверения и номера на авто

Фото: россияне массово выдают на оккупированных территориях документы РФ (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне продолжают незаконную интеграцию оккупированной части Украины. На захваченных территориях оккупанты массово выдают российские водительские права и номерные знаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление замминистра обороны Украины Анну Маляр во время брифинга.

"Представители российских оккупационных администраций ускоряют меры незаконной интеграции временно оккупированной территории Украины в российскую административно-правовую систему. В частности, они начали менять водительские удостоверения на российские и выдавать номерные знаки российского образца с цифровым обозначением региона РФ", - отметила она.

Маляр добавила, что оккупанты запретили использовать транспортные средства, в том числе личные, без выполнения этих условий, а в случае нарушения - их могут изымать

При этом незаконные центры выдачи российских паспортов на оккупированных территориях сократили сроки выдачи с 30 до 10 дней.

Напомним, ранее в Минобороны сообщили, что враг прибегает к новым методам давления на гражданских, в том числе принудительно выдает российские паспорта и заставляет "эвакуироваться" вглубь РФ.

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