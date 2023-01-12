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На окупованих територіях водіям масово видають російські посвідчення та номери на авто

Фото: росіяни масово видають на окупованих територіях документи РФ (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни продовжують незаконну інтеграцію окупованої частини України. На захоплених територіях окупанти масово видають російські водійські права та номерні знаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника міністра оборони України Ганну Маляр під час брифінгу.

"Представники російських окупаційних адміністрацій прискорюють заходи незаконної інтеграції тимчасово окупованої території України до російської адміністративно-правової системи. Зокрема, вони почали змінювати посвідчення водіїв на російські та видавати номерні знаки російського зразка з цифровим позначенням регіону РФ", - зазначила вона.

Маляр додала, що окупанти заборонили використовувати транспортні засоби, у тому числі особисті, без виконання цих умов, а у разі порушення - їх можуть вилучати

При цьому незаконні центри видачі російських паспортів на окупованих територіях скоротили терміни видачі з 30 до 10 днів.

Нагадаємо, раніше у Міноборони повідомили, що ворог вдається до нових методів тиску на цивільних, зокрема примусово видає російські паспорти та змушує "евакуюватися" вглиб РФ.

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