РФ мобилизовала на оккупированных территориях Украины первую партию мигрантов из Азии, - ЦНС

На временно подконтрольных российским оккупантам территориях Украины продолжается кампания захватчиков по рекрутингу в ряды ВС РФ нелегальных мигрантов из Центральной Азии. В "военкоматах" уже отчитались о наборе первой партии таких "контрактников".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления ( ЦНС ).

Отмечается, что мигрантов из стран Средней Азии, которых российские захватчики сначала завозили на оккупированные территории Украины на строительство, теперь под давлением заставляют заключать контракты с армией РФ.

"Причиной является меньшая потребность в их услугах из-за уменьшения темпов строительства во время строительного кризиса, который начался в России", - объяснили в ЦНС действия оккупантов.

В Центре также обратили внимание, что нелегалам из Средней Азии угрожают депортацией с запретом на въезд. Параллельно предлагают "выход" - заключать контракт на военную службу, при этом рассказывают, что якобы не станут отправлять их на линию столкновения.

"Однако это заблуждение, поскольку империя всегда воюет чужими руками", - добавляют в ЦНС.

РФ наращивает численность армии и набирает наемников из других стран

Напомним, о такой практике российских захватчиков сообщалось в середине ноября. Тогда в ЦНС рассказали, что на временно оккупированных территориях Украины российские "полицейские" давят на мигрантов из Центральной Азии и заставляют их заключать контракты с росармией.

Добавим, ранее о таких планах РФ по мобилизации в ряды оккупационной армии мигрантов из стран Центральной Азии РБК-Украина писало также в апреле прошлого года.

В конце последнего месяца осени также сообщалось, что российские захватчики увеличивают планы по мобилизации на оккупированных территориях Украины.

Также летом аналитики Института изучения войны (ISW) обращали внимание, что вербовка россиянами граждан Индии на войну против Украины является частью обманной кампании Кремля чтобы не объявлять мобилизацию в стране-агрессоре.

Недавно министр обороны Украины Рустем Умеров рассказал, что РФ продолжает увеличивать численность своей армии, и создавать новые бригады для войны против Украины. Чиновник отметил, что оккупанты используют, в частности, наемников из Африки, Азии, и теперь также используют солдат КНДР.